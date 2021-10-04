一家三口确诊 轮椅女病情恶化急召救护车入院

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来自 / 新明日报

文 /
吴睿明

发布 / 2021年10月4日 2:32 PM

黄女士与丈夫、女儿确诊后，本在外暂住的儿子接到通知回家隔离。（受访者提供）
黄女士与丈夫、女儿确诊后，本在外暂住的儿子接到通知回家隔离。（受访者提供）

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一家三口同时确诊发烧，迟迟没被安排隔离，31岁女儿行动不便坐轮椅，上周六气喘难受，自行叫救护车入院。

黄女士（54岁，家庭主妇）告诉《新明日报》记者，丈夫（59岁，包装员）首先于上周日（9月26日）身体不适，出现无力、咳嗽、流鼻涕等症状。

“我女儿（31岁）跟着我们于上个月29日到诊所检测，我和女儿过后在上周四确诊；丈夫则在上周五接获确诊通知。
　
她透露，三人有不同的病况：丈夫鼻子长肉瘤，患有呼吸障碍，曾因缺氧而影响脑部神经；自己和女儿则动过腰椎手术，行动不便，出门得用拐杖或轮椅。

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