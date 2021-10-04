一家三口确诊 轮椅女病情恶化急召救护车入院 订户 来自 / 新明日报 文 / 吴睿明 发布 / 2021年10月4日 2:32 PM 黄女士与丈夫、女儿确诊后，本在外暂住的儿子接到通知回家隔离。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 一家三口同时确诊发烧，迟迟没被安排隔离，31岁女儿行动不便坐轮椅，上周六气喘难受，自行叫救护车入院。黄女士（54岁，家庭主妇）告诉《新明日报》记者，丈夫（59岁，包装员）首先于上周日（9月26日）身体不适，出现无力、咳嗽、流鼻涕等症状。“我女儿（31岁）跟着我们于上个月29日到诊所检测，我和女儿过后在上周四确诊；丈夫则在上周五接获确诊通知。 她透露，三人有不同的病况：丈夫鼻子长肉瘤，患有呼吸障碍，曾因缺氧而影响脑部神经；自己和女儿则动过腰椎手术，行动不便，出门得用拐杖或轮椅。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 确诊 隔离令 助年长者家中独立自理 到洋房监工从三楼踩空摔死 商人案发时未系安全背带