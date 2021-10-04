老牌酒廊新宝宝停业近两年 男员工离奇卧尸酒吧

停业已近两年，男员工离奇卧尸闻名酒吧内。

这起事件于昨天（3日）晚上7时许发生在丹绒加东路的“新宝宝高级半夜酒廊”。

这家夜店曾是“新宝宝大酒店”的原址，在六七十年代颇为闻名，是不少老板和蓝领人士喜欢光顾的消遣场所。“新宝宝”一名也因此广为人知，名字因此得以保留至今。

《新明日报》昨晚接获热心读者通报，称“新宝宝”酒廊外停着数辆警车，警员不断进出调查。

记者赶到现场后，发现戴着眼罩、口罩和个人防护服的警员在场，一对50来岁的男女也来到店外。

他们相信是酒廊的负责人，期间与调查警员交流，像在协助确认一些照片和随身物品。

黑车晚上10时30分左右到场，把一具尸体从酒廊内带出运走。

死者日日回酒吧 疑逝世超过一天

据了解，死者是一名中年男子，相信负责打理酒吧。

附近咖啡店工作的职员透露，他常出现在该酒廊，几乎每天都会回到店内打扫，也会独自在里面喝酒。

不愿透露姓名的职员说，过去的周末没看见男子的身影，怀疑他此前在酒廊喝酒时暴毙，隔了约两天后才被发现。

警方受询时表示，昨晚7时47分接获一起非自然死亡案件的通报。一名55岁男子被发现在丹绒加东路241号单位内一动不动，到场的医护人员当场宣告他死亡。

初步调查显示，案件不涉及他杀，警方仍在展开调查。

完整报道，请翻阅2021年10月4日的《新明日报》。