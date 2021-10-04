木砧板“晾”窗外掉下楼 居民闻巨响报警

把木砧板“晾”在窗外风干，六旬妇女要把砧板收进屋里时一个不小心，整块砧板掉下楼，居民惊闻巨响大喊，以为有人高楼抛物，赶紧打电话报警。

事故发生在前天（2日）傍晚6时左右，地点是在坎贝拉路第424座组屋。

居民蔡女士（46岁，家庭主妇）事后把经过放上网。

蔡女士向《联合晚报》绘述事发经过时说，厨房窗外传来“砰”的一声巨响时，她还以为是自己晾在窗外的竹竿连同衣服一起掉下楼，探头查看才发现有砧板落在组屋底层。

据她上载的照片，木砧板比一张A4纸来得大些，有一定重量，从高处落下时的力道不小。

所幸该处位于厨房下，楼下不常有人走动，事故因此没有殃及路人。

她说：“我担心有人高楼抛物，若砸中人可能闹出人命，因此马上报了警。”

蔡女士说，住在她家楼上的一名六旬妇女常把东西摆在晾衣架上，因此猜测木砧板是该妇女的。

据她称，妇女之前也在窗外放花盆，感觉随时会落下，浇花时也溅湿了他们的衣服。

“我多次上门提醒都没有用，现在连木砧板都掉下楼了。”

警方后来到场调查，发现这名六旬妇女确实是木砧板的主人，但她向警员解释，并非刻意把砧板丢下楼，这件事纯属意外。

对此蔡女士说：“当初她就不应该把木砧板放在窗外，希望她能意识到潜在的危险，停止这么做。”

完整报道，请翻阅2021年10月4日的《联合晚报》。