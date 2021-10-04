马驻新专员公署 上周系统故障 今长龙领护照

国民登记局（JPN）系统上周发生故障，逾百名马国公民无法申请和领取护照，一早就到马来西亚驻新加坡最高专员公署外排队等。今早大门还没开，最高专员公署外就已出现人龙，当中有人甚至提前两小时前来，就只希望能顺利领到新护照。

自疫情爆发后，马国在去年3月实施行管令，“滞留”本地工作的马国游子过去一年多没法回家，护照更新只能到马驻新最高专员公署处理。

余先生（42岁，IT）告诉《联合晚报》，他的护照这个月底就要过期，他上周六到马驻新最高专员公署申请延长护照的有效期，怎料遇上系统故障，所有到场的人都没收到通知，现场一片混乱。他过后才在门外看到一个告示牌，其内容是说国民登记局（JPN）系统发生故障，无法办理申请护照和领取护照，要大家周一再前来办理。

记者今早9时走访时，门外有至少10人拿着文件正要进入办理新护照，不过里头却已经排起长龙，人龙甚至饶了好几圈。

陪同家人或朋友一同前来的人，由于无法进入马驻新最高专员公署，只能顶着大太阳在外头等待，大家都躲到树荫下，有的站着，有的蹲着。

余先生今早7时半就抵达，排了一小时总算办理了延长护照申请。“应该是上周系统坏了，很多人白跑一趟后今天再倒回来，里头排队的人估计有200人。”

另一名刚领新护照的陈先生（43岁，厨师）受访时说，他同样也是在上周六前来领新护照却遇上系统故障，今天趁着休息日回来领新护照，一早7时抵达，当时已经有约30人在排队了。

“听说排在最前面的阿叔天还没亮就来排队了，柜台9点才开，我们提早两个小时来排队，柜台开了之后又排了一小时，终于拿到新护照。”

完整报道，请翻阅2021年10月4日的《联合晚报》。