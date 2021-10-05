小学生居家学习是否延长 教育部本周宣布

由于大多数小学生还未能接种冠病疫苗，因此教育部对小学采取更谨慎的防疫措施。对于小学生目前的居家学习模式是否延长，教育部将在本周宣布。

教育部长陈振声昨天在国会回复宏茂桥集选区议员杰乐·大卫有关是否延长小学生的居家学习，以及会否让中学及以上的学生在全国会考前也居家学习的询问时说，教育部对中小学的防疫考量不同。

陈振声说，多数小学生还未能接种疫苗，因此教育部对小学防疫工作格外谨慎，但绝大部分中学生已完成接种，中小学生和他们家人对疫情焦虑程度不太一样。

至于小学生目前的居家学习是否会延长，教育部本周会宣布决定。陈振声说，目前不做宣布，主要是小学离校考试仍在进行，教育部也希望先让教育工作者了解有关决定。

此外，教育部将确保正在举行的N水准考试，以及下来的O水准和A水准考试在安全情况下进行。

随着病例激增，教育部9月18日宣布，小一至小五的学生从9月27日起居家学习直至10月6日，以更好地保护未接种的年幼儿童。教育部之后再宣布延长居家学习期至10月7日。按目前的安排，小学生将在10月11日回校。

陈振声指出，学生若长期居家学习不仅影响学习和身心健康，对家庭和社会也会造成负担，本地学校过去几个月对采取针对性措施围堵病例已更有信心。

对于课程辅助活动何时恢复，陈振声回复官委议员莎希拉询问时说，教育部下来会谨慎观察疫情发展，并会在适当时候安全重启这些活动。

我国7月22日回到高警戒解封第二阶段后，教育部暂停所有实体课程辅助活动和非必要增益活动，直至8月10日才允许这类活动在中学、初级学院和励仁高中及高等教育学府重启。随着我国从9月27日起实行一个月的稳定疫情阶段，中学、初院和高中再度暂停这些活动。小学生的实体课程辅助活动目前仍暂停。

另一方面，教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲回复碧山—大巴窑集选区议员安迪的询问时说，教育部今年5月和7月为学校食堂摊主提供两个月租金减免，并会在本月再提供半个月的租金减免，协助摊主应付防疫措施收紧的冲击。目前，本地学校食堂摊主有约2380人，比去年2410人略少。