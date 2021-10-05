新病例连跌两天后反弹 再有八年长者死于冠病

我国的新增冠病病例在连续两天下跌之后，昨天出现回弹，报2475起。再有八名年长者死于冠病并发症，累计死亡病例增至121起。

根据卫生部昨晚的文告，死者年龄介于60岁至94岁，四男四女，都是新加坡人。当中五人已完成冠病疫苗接种，其余三人没有接种疫苗，他们生前都有潜在的健康问题。

新增病例中，1859起为社区病例，当中65％介于19岁至60岁，约22％超过60岁，其余13％是18岁以下的青少年或孩童。

客工宿舍病例共601起

来自客工宿舍的病例共601起，比前天的373起多；境外输入病例有15起，比前天多将近一倍。

目前有1355名病患住院，其中226人需要输氧，比前天少24人，但在加护病房的病患维持在35人；这261名重症病患中，221人是60岁以上的年长者。占85％。

绝大多数病患都无大碍，过去28天染疫的3万7242名病患中，98.2％属无症状或轻症，另有544人（1.5％）需要输氧，54人（0.1％）曾住进加护病房。

过去28天，61名病患因冠病逝世，当中31.1％已完成接种，68.9％没接种或未完成接种。

卫生部正密切关注八个大型活跃感染群，包括设在樟宜机场的学前教育中心Learning Vision。这个新感染群累计12起病例，包括昨天新增的三起病例，确诊的有10名学生和两名职员。

另有五个是客工宿舍感染群，包括惹兰巴班的西雅丰盛港宿舍（ASPRI-Westlite Papan）、德福南1街9号宿舍、淡滨尼宿舍、Avery Lodge宿舍和PPT Lodge 1B宿舍。病毒是在客工宿舍住户之间传播，新病例此前都已隔离。

巴西班让果菜批发中心感染群再有两人染疫，总计282人，包括261名员工和四名商贸访客，其余17人与确诊病患同住。

卫理福利服务基督之光卫理关怀院（MWS Christalite Methodist Home）再添两病例，累计53起，当中50人是住户，三人是职员。

截至昨天中午，本地累计病例共10万6318起。

另一方面，两所学前教育中心近期也出现病例。盛港河滨公园的乐心儿（Skool4Kidz）昨天通报一名幼儿班一年级（N1）学生确诊，中心今天起关闭三天，以进行彻底的清洗与消毒工作。

位于裕廊西52街第518座组屋的职总优儿学府幼乐园（My First Skool）上个星期六（2日）通报有一名豆豆班学生确诊，中心昨天起关闭两天。