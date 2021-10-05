科兴与国药疫苗接种者 未来也可能要接种追加剂 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 卫生部长王乙康：截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900人已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 接种科兴和国药冠病疫苗的人，虽然时间还未到，但接下来也可能要接种追加剂。卫生部长王乙康昨天在国会答复杨厝港区议员叶汉荣的询问时说，截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900人已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。此外，约55万名年长者已受邀接种追加剂。根据卫生部前晚的文告，近28万人已打完追加剂，另有9万人已预约接种。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 追加剂 国会 冠状病毒19 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元