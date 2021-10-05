科兴与国药疫苗接种者 未来也可能要接种追加剂

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月5日 5:00 AM

卫生部长王乙康：截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900人已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。（档案照片）
卫生部长王乙康：截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900人已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。（档案照片）

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接种科兴和国药冠病疫苗的人，虽然时间还未到，但接下来也可能要接种追加剂。

卫生部长王乙康昨天在国会答复杨厝港区议员叶汉荣的询问时说，截至昨天，接种信使疫苗后出现严重不良反应者中，超过1900人已到公共医院接种第一剂科兴疫苗，另有约1300人已完成两剂的科兴疫苗。

此外，约55万名年长者已受邀接种追加剂。根据卫生部前晚的文告，近28万人已打完追加剂，另有9万人已预约接种。

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