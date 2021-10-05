听信冠病疫苗有害身体说法 妇女自服除寄生虫药高烧送院 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 听信教友劝说，以为冠病疫苗有害身体，一名65岁妇女接种第一剂中国国药集团的冠病疫苗后，在没有医生的处方下，自行服用治疗寄生虫感染药物，本月2日送院治疗。这名妇女的女儿许菀玲（32岁，银行产品监控员）前天在面簿贴文指出，母亲早前在耶稣复活堂（Church of the Risen Christ）认识两名女性朋友并听信她们的话，对冠病病毒与疫苗产生严重的误解，更以为伊维菌素（ivermectin）能有效治疗冠病以及清除疫苗在人体内产生的有害物。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 卫生科学局 Ivermectin 冠状病毒19 天主教 mRNA 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元