听信冠病疫苗有害身体说法 妇女自服除寄生虫药高烧送院

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年10月5日 5:00 AM

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听信教友劝说，以为冠病疫苗有害身体，一名65岁妇女接种第一剂中国国药集团的冠病疫苗后，在没有医生的处方下，自行服用治疗寄生虫感染药物，本月2日送院治疗。

这名妇女的女儿许菀玲（32岁，银行产品监控员）前天在面簿贴文指出，母亲早前在耶稣复活堂（Church of the Risen Christ）认识两名女性朋友并听信她们的话，对冠病病毒与疫苗产生严重的误解，更以为伊维菌素（ivermectin）能有效治疗冠病以及清除疫苗在人体内产生的有害物。

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