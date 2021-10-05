尚穆根：已广泛咨询三年 会继续与公众讨论

针对工人党指政府早前应就提呈防止外来干预（对应措施）法案征询公众看法，内政部长兼律政部长尚穆根反驳说，政府过去三年已展开广泛咨询，下来也会继续让公众参与讨论，探讨还需要哪些措施。

这不是个结束而是个开始

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尚穆根昨天为法案总结二读辩论时重申，政府过去三年从特选委员会听证会开始，持续通过会议、演讲和小组讨论等征询多方意见。