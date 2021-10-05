尚穆根：已广泛咨询三年 会继续与公众讨论 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 2018年的打击网络假信息国会特选委员会听证会上，多名专家也针对防止外来干预提出看法和证据。拉惹勒南国际研究院、卓越国家安全研究中心主任萨稀贾古玛博士当时就说，以为源自国外的敌意信息宣传还没在本地发生是错误的。（gov.sg视频截图） 字体大小: 小 中 大 针对工人党指政府早前应就提呈防止外来干预（对应措施）法案征询公众看法，内政部长兼律政部长尚穆根反驳说，政府过去三年已展开广泛咨询，下来也会继续让公众参与讨论，探讨还需要哪些措施。这不是个结束而是个开始尚穆根昨天为法案总结二读辩论时重申，政府过去三年从特选委员会听证会开始，持续通过会议、演讲和小组讨论等征询多方意见。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 防止外来干预（对应措施）法 政治捐款法 国会 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元