设司法服务委员会让人才精专化 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 陈可扬 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 两个法案明年1月生效后，国家法院和家事司法法院的法官和推事，以及最高法院助理主簿，将从法律服务委员会转到大法官梅达顺领导的司法服务委员会。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 律政部指出，重组目的是给司法和法律服务的未来奠下良好基础，从精专化获取更大好处。司法服务委员会和重组后的法律服务委员会的结构和功能，将以现有法律服务委员会为蓝本，但会作适当调整。政府拟为司法人员设立新的“司法服务委员会”（Judicial Service Commission），旨在使司法人才精专化，更好地应付不断变化的司法需求及日益增长的法律服务需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡共和国宪法（修正）法案 司法服务（杂项修正）法案 司法服务委员会 法律服务委员会 国会 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元