设司法服务委员会让人才精专化

律政部指出，重组目的是给司法和法律服务的未来奠下良好基础，从精专化获取更大好处。司法服务委员会和重组后的法律服务委员会的结构和功能，将以现有法律服务委员会为蓝本，但会作适当调整。

政府拟为司法人员设立新的“司法服务委员会”（Judicial Service Commission），旨在使司法人才精专化，更好地应付不断变化的司法需求及日益增长的法律服务需求。