文社青部拟修法 扩大“古迹”定义保存更多历史场所

据文社青部配合法案一读发布的文告，法案扩大对“古迹”的定义后，将允许曾经拥有或目前仍存有人文活动的场所，包括开放的空间、内陆水域或地段，也可获得保存。这类场所也可设有一座或多座建筑物。

文化、社区及青年部拟修订保存古迹法令，扩大对“古迹”的定义，让像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要文化遗产价值的场所，也可以列为国家古迹，加以保存。