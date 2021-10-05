文社青部拟修法 扩大“古迹”定义保存更多历史场所

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来自 / 联合早报

文 /
许翔宇 周文龙 邓玮婷

发布 / 2021年10月5日 5:00 AM

保存古迹（修正）法案一旦通过，像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要历史文化价值的场所，也可以列为国家古迹。（档案照片）
保存古迹（修正）法案一旦通过，像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要历史文化价值的场所，也可以列为国家古迹。（档案照片）

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据文社青部配合法案一读发布的文告，法案扩大对“古迹”的定义后，将允许曾经拥有或目前仍存有人文活动的场所，包括开放的空间、内陆水域或地段，也可获得保存。这类场所也可设有一座或多座建筑物。

文化、社区及青年部拟修订保存古迹法令，扩大对“古迹”的定义，让像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要文化遗产价值的场所，也可以列为国家古迹，加以保存。

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