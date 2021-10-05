文社青部拟修法 扩大“古迹”定义保存更多历史场所 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 周文龙 邓玮婷 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 保存古迹（修正）法案一旦通过，像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要历史文化价值的场所，也可以列为国家古迹。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 据文社青部配合法案一读发布的文告，法案扩大对“古迹”的定义后，将允许曾经拥有或目前仍存有人文活动的场所，包括开放的空间、内陆水域或地段，也可获得保存。这类场所也可设有一座或多座建筑物。文化、社区及青年部拟修订保存古迹法令，扩大对“古迹”的定义，让像政府大厦前大草场这类没有历史建筑物遗迹，但具有重要文化遗产价值的场所，也可以列为国家古迹，加以保存。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法案一读 国会 国家古迹 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元