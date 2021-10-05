杨莉明：将更新全国网安策略 政府加大力度助企业个人提高信息安全

网络安全风险与日俱增，政府将更新全国网络安全策略，加大力度协助企业和个人提高信息安全。

第六届新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week）本周拉开帷幕，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在活动举办前接受彭博社访问时，阐述政府在新一轮全国网络安全策略（National Cybersecurity Strategy）中，为确保我国网络空间安全和韧性所要采取的策略。