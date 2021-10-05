杨莉明：将更新全国网安策略 政府加大力度助企业个人提高信息安全 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 主管智慧国计划和新加坡网络安全局的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明本月1日接受彭博社专访时指出，我国将加大力度协助企业和个人提高信息安全，确保我国网络空间的安全和韧性。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 网络安全风险与日俱增，政府将更新全国网络安全策略，加大力度协助企业和个人提高信息安全。第六届新加坡国际网络周（Singapore International Cyber Week）本周拉开帷幕，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在活动举办前接受彭博社访问时，阐述政府在新一轮全国网络安全策略（National Cybersecurity Strategy）中，为确保我国网络空间安全和韧性所要采取的策略。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国网络安全策略 网络安全 杨莉明 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元