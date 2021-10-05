研究报告：包括新加坡 东南亚六国约七成人口过去一年用过私召车等数码服务

本区域数码经济快速增长，包括新加坡在内等六个东南亚国家的约七成人口，在过去一年使用过私召车或送餐等数码服务。不过一些地区和企业仍面临数码基础设施不完善、员工缺乏基本保障，以及数据安全等挑战，Grab新成立的科技向善研究院将探讨如何借助科技解决这些难题。

根据科技向善研究院（Tech For Good Institute）和贝恩公司昨天共同发布的首份研究报告，新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国这六个东南亚国家有超过1亿人，在冠病疫情期间才开始使用“线上到线下”（Online To Offline，简称O2O）数码服务。

O2O商业模式是通过线上营销与购买带动线下消费。采用这个模式的四大领域分别是送餐订餐、私召车等交通服务、电子商务，以及付款与贷款等数码金融服务。

仅三分之一O2O用户 使用至少三种数码服务

上述六个东南亚国家目前只有三分之一的O2O用户使用至少三种数码服务，反映各平台对于提高使用率仍有巨大潜力。报告也指出，一些国家必须加强线下基础设施，才能提升电信网速并扩大当天送货服务范围。

“此外，随着数码步伐加快，东南亚区域须找出解决方案应付数码鸿沟和数据安全的问题，以及更好地保护数码经济员工。”

为此，研究院希望能为公共和私人领域提供平台，让双方探讨如何借助科技解决这些难题，协助相关机构更好地理解与设计出解决方案。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天为研究院主持推介仪式。她在致辞时指出，研究院的成立有两层意义，第一是Grab作为一家企业除了积极向上，也要努力向善。第二是激发其他以新加坡为基地的企业，努力提升国际影响力。

“无论科技带来什么挑战，它也能成为向善的力量……期待Grab能与政府、企业和社区伙伴合作，借助科技为所有人带来好处。”

杨莉明也阐述我国为缩小数码鸿沟所付出的努力。例如，资讯通信媒体发展局通过“家庭网接”计划将我国的光纤宽带渗透率从2017年的90％提升至目前的98％。

数码大使至今也协助超过10万名年长者掌握电子付费等新技能，并成立新加坡群策群力行动联盟，将采用线上送餐订餐平台的小贩从原本的三分之一增加至近一半。

此外，人力部也在探讨如何为从线上平台接单的自雇者提供更大保障。“他们就像员工一样，但缺乏工伤赔偿、工会代表以及雇主公积金等基本保障。我们担心这些人将来可能难以负担住宿、医疗及退休。为了达到真正的包容，我们必须解决这些问题，为他们的未来提供保障。”

杨莉明也说，数码科技扩大使用也带来更大的安全风险。为此，我国通过安全网络空间总蓝图、网络安全法令和个人资料保护法令等多个渠道，对付网络诈骗和勒索软件等风险。

“不过要完全获得数码包容性和数码安全保障，还有很长的路要走。新加坡会继续努力，也会支持世界各地在这些方面的努力。”