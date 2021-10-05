28年来有教无类 华助会补习教师获表扬 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年10月5日 5:00 AM 华助会补习计划日前举办颁奖典礼，表扬教师、工作人员和学生的付出与努力，获奖的包括学业进步奖得主林健杰（左起）、学业优秀奖得主傅乙珊、获颁青柳奖和五年长期服务奖的补习教师陈金丽，以及翠竹奖得主李锡光老师。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 华社自助理事会补习教师李锡光相信，普通工艺源流的学生与其他学生一样能够把书念好，他最大的成就感就是看到学生在求学生涯中一步步成长。工艺教育学院讲师李锡光（54岁）大学毕业不久后就和朋友一起，决定加入当时刚成立不久的华助会补习计划成为数学教师。朋友最后没有加入，但李锡光一教就是28年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 工艺教育学院 华社自助理事会 疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院 孙女生病酿争执 岳父药瓶打女婿 判罚5000元