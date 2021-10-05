28年来有教无类 华助会补习教师获表扬

华社自助理事会补习教师李锡光相信，普通工艺源流的学生与其他学生一样能够把书念好，他最大的成就感就是看到学生在求学生涯中一步步成长。

工艺教育学院讲师李锡光（54岁）大学毕业不久后就和朋友一起，决定加入当时刚成立不久的华助会补习计划成为数学教师。朋友最后没有加入，但李锡光一教就是28年。