助年长者家中独立自理

能够到别人家里为年长者提供高质量的护理，带给翁智良很大的满足感。他决定当物理治疗师的主要原因，就是为了能帮助年长者在日常生活中变得更能独立自理。

翁智良（26岁）首次接触社区护理，可追溯到2017年在居家护理平台家恩（Homage）打的一份兼职工。

当年这名理工学院工程系学生在假期寻找一份兼职工时，偶然让他踏入了社区护理领域，没想到这份工作的成就感让他立志成为一名物理治疗师，准备在大学毕业后为年长者提供社区护理服务。

令翁智良印象最深刻的是他拜访的第一个护理对象。那是一名患有多种慢性疾病的老爷爷，与妻儿同住，但儿子得工作，妻子又无法独自照顾他，因此需要有人早上前去协助他进行日常生活中的一些活动。

“能够在家里为别人的亲人提供高质量的护理，带给我很大的满足感。他们在家中度过大部分的时间，而我能够帮助他们在日常生活中变得更能独立自理，是我决定在社区护理领域里当物理治疗师的原因。”

此外，翁智良对帮助乐龄人士情有独钟。“跟年长者合作是一种乐趣，尤其是当他们与我分享生活经历时，我觉得很荣幸，也从中变得更加成熟。等到我的父母老了，这些技能也能派上用场。”

目前在新加坡理工大学修读物理治疗课程三年级的翁智良，是今年的社区护理人力资源发展奖得主之一，2023年大学毕业后，将成为宜康医疗保健（Econ Healthcare）的一名物理治疗师。