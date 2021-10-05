中国三只染疫猫安乐死，宠物感染冠病怎么办？

9月28日，中国哈尔滨市三只宠物猫感染冠病后被安乐死引发热议。有网友支持当地政府“清零”的决心，也有不少网友称不治疗就安乐死太过“一刀切”，是对私人财产的不重视。

疫情暴发以来，动物感染冠病的新闻时有出现，从野生环境下的鹿群，到养殖场的水貂、动物园的狮子，家养的猫狗，世界多国均有相关案例。

对于养殖场出现的动物感染，美国、法国和丹麦均有扑杀的先例。然而对于家养宠物的处理，目前尚未有统一定论。

新加坡家养宠物数量近年来稳步上升，2019年底已接近30万。近来社区病例激增，宠物感染冠病的几率也随之上升，如何看待和处理染疫宠物将是新加坡接下来要面对的问题。

宠物会传播病毒吗？

处理染疫宠物的核心在于，确诊后的宠物是否会将病毒传染给人类，是否会给社区增加风险？

国家公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service，简称AVS）援引世界动物卫生组织（OIE）表示，目前冠病的传播主要存在于人与人之间，没有证据表明动物会将病毒传染给人类。

中国疾控中心病毒病预防控制所专家卢学新接受《澎湃新闻》采访时也表示，没有足够的数据证明冠病病毒可以在人和动物之间循环传播。但他认为，哈尔滨的三只宠物猫很大可能是接触病毒后的偶发感染，宠物会继续污染环境，继续造成传播。

美国国家疾病控制与预防中心（CDC）公布的实验研究表明，包括猫、狗、田鼠、雪貂、果蝠、仓鼠、水貂、猪、兔子、貉、树鼩和白尾鹿在内的许多哺乳动物都可以感染冠病病毒。其中猫、雪貂、果蝠、仓鼠、貉和白尾鹿还可以在实验室环境中将感染传播给同一物种的其他动物。

虽然不同动物都有可能感染冠病，但有研究显示，猫科动物如猫、雪貂、老虎等对冠状病毒的易感性很高，狗的易感性较低，鸡、鸭等家禽对病毒不敏感。

新加坡家养宠物数量近年来稳步上升，2019年底已接近30万。目前尚未出现宠物确诊冠病。（档案照）

宠物主人确诊后会传染给动物吗？

英美等国已出现少数宠物与人类密切接触后确诊冠病的案例。

我国目前尚未有宠物确诊冠病，但动物与兽医事务组9月29日给出宠物主人确诊后的处理办法。

宠物主人确诊后可以继续在家照顾宠物，但建议控制与宠物和其他同住者的接触，并保持良好的卫生习惯，在和宠物直接接触和喂食前后洗手。

若宠物主人须在住家外履行居家通知、缺席假或隔离令，建议寻求同住者的帮助照看宠物。

为了防止宠物主人将病毒传染给宠物，美国国家疾病控制与预防中心提出了三点降低风险的方法：

宠物主人可接种疫苗

确诊冠病的人应避免与宠物接触

宠物主人应该避免宠物与未接种疫苗人士接触

宠物疑似感染冠病怎么办？有何症状？

据英国《每日镜报》报道，确诊的宠物狗症状多表现为食欲不振、精力衰退，也有部分出现咳嗽和腹泻的症状。确诊宠物猫的症状多为呼吸困难和流鼻涕。

根据国家公园局动物与兽医事务组的指示，如果宠物主人怀疑宠物感染冠病，可以先带宠物看兽医。看兽医之前需要提前电话联系诊所，以便诊所做好准备。

兽医在看过宠物后若仍保持怀疑，则可以联系动物与兽医事务组进一步检测或隔离宠物。

在宠物主人履行居家通知、缺席假或隔离令期间，同住者若同样无法离开住家，可直接联系动物与兽医事务组寻求帮助。

是否有宠物冠病疫苗？

今年7月，美国旧金山一间动物园已为园内的熊、雪貂和老虎等大型猫科动物接种疫苗。该疫苗有美国一家动物医药公司研发并捐赠。该公司还有计划向全美近70间动物园捐赠超过1万剂疫苗。

目前新加坡尚未引入动物冠病疫苗，世界动物卫生组织也并未推荐任何适用于动物的冠病疫苗。

世界动物保护协会也表示，现有的犬类冠病疫苗只能保护犬类的肠道不受感染，不能保护呼吸道。另外，也没有证据表明犬类冠病疫苗能对染疫动物产生交叉保护作用。