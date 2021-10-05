性侵女儿6年 逼15岁儿强奸母 变态父监29年鞭24下

41岁男子性侵犯亲生女儿长达六年，还逼迫儿子强奸已喝醉的老婆，全家没有一人逃过他的魔掌。高庭法官严斥男子人性泯灭的恶行，昨天判他坐牢29年和打鞭24下。

当音响技师的被告一共面对17项控状，包括法定强奸、严重性侵和非礼14岁以下的孩童，以及教唆他人强奸等。

这起家庭性侵案发生在2015年至2019年期间。为了保护受害的家庭成员，法庭谕令媒体不能报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

被告与妻子和一对儿女住在北部一带的政府组屋。家中年幼的女儿最早受害，她自2015年起开始被亲生父亲性侵犯，当时她年仅九岁；被告非礼女儿、逼她进行口交，最后甚至在女儿13岁时强奸了她。

女儿因非常害怕父亲，为此不敢反抗，她悄悄把被性侵犯一事告诉哥哥，但两人因担心被父亲毒打而不敢告知母亲或报警。根据儿女的说法，被告脾气火爆，经常打人，不时对儿子拳打脚踢。

被告的行为变本加厉，除了性侵犯女儿至2019年，他连妻儿也不放过。2018年的某个晚上，被告与妻子在家中喝酒，后者喝醉后倒在床上呼呼大睡。

这时候，被告竟然把当时15岁的儿子叫入卧房，指示他与母亲发生性行为。儿子当下吓坏，他告诉父亲自己不愿意这么做，但被告不肯罢休，生气地对儿子重复他的指示。儿子不敢违抗命令，只好脱下裤子，闭上眼睛上床。没有性经验的儿子不知所措，被告于是上前移动妻子的身体，“协助”儿子强奸妻子，已睡着的妻子全程不知情。

高庭法官昨天下判时说，言语无法形容被告所犯下的极度可恶的罪行，他的行为可说是丧失了基本人性；法庭必须给予被告严惩，才能反映本案罪行的恶劣程度。

完整报道，请翻阅2021年10月5日的《联合晚报》。