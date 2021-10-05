曾为周润发设计婚礼花饰 花艺师冠病逝

早年被港星周润发、英女王及各国政要指定提供服务的本地知名花艺师，为花艺奉献40年，上月染疫入院，住院一个月后逝世。

《海峡时报》报道，花店Fleuridee的创办人王中生（音译），1970年代在邵氏中心开店，40年来致力于发扬花艺，是本地花艺界的先驱，亦是我国最早采用日本插花艺术的花艺师之一。

1987年香港演员周润发在本地举办婚宴时，曾找王中生帮忙设计花艺，他因此声名大噪。此外，外国政要来访时，王中生也多次被指定提供花艺服务，其中包括美国前总统、文莱苏丹和英国女王伊丽莎白二世的国事访问。

据悉，王中生退休多年，日前不幸染上冠病，因并发症过世。

他的侄女王女士（51岁）表示，叔叔于上月1日突感不适。“最初，我们认为他只是出现过敏反应，鼓励他接受检测，结果隔天出炉，呈阳性。”

王中生确诊当天，被带到酒店隔离，几天后似乎好转，但情况却又在一周内急转直下，最终被送往樟宜综合医院治疗。

“开始时，我的堂兄弟们还从美国打电话回来和他说话，但他的病情突然恶化，被转移到加护病房。”

王中生的情况不断恶化，需要插管输氧，肺部也出现感染，最终不敌病魔，于上周六（2日）傍晚6时许在医院安详离世，享年74岁。

王女士也说：“这对我们家属来说很煎熬，一直到叔叔去世前为止，我们都无法见到他或与他说说话。”