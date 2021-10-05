请个女佣花费达8000元

安全引进外籍女佣的试行计划从7月中旬开始至今已引进超过800名印度尼西亚和菲律宾籍女佣，受访女佣中介指出，雇主请一个女佣的费用可高达8000多元。

根据新加坡劳务中介协会早前的文告，协会联合数家中介试行安全引进外籍女佣，让女佣来新加坡之前先用14天待在自己国家的入职设施接受多轮冠病检测，相关额外费用由雇主承担。这项试行计划在今年7月中启动，率先针对印度尼西亚和菲律宾这两个女佣来源国试行。

文告指出，透过试行计划引进我国的女佣，仍须在抵境时遵守我国现有防疫措施，包括履行居家通知以及按规定接受冠病检测等。

新加坡劳务中介协会会长杰普雷玛受访时透露，加入该计划的女佣中介有超过250间，至今本地已引进超过800名女佣。

她指出，由于来源国的合作伙伴严格把关，约5%女佣因在隔离前的冠病检测结果呈阳性，而被拒绝入境。但她指出，这些女佣康复并检测结果呈阴性后，仍然可以重新加入计划。

她也表示由于需求强劲，接下来将扩大计划，从印度引进女佣。首批从印度引进的女佣将在10月中旬到本地，共有约100人。

由于女佣需要在来源国履行14天的隔离，她们也须在期间接受数次冠病检测，因此这笔费用将由雇主承担。

杰普雷玛指出，雇主需要支付的额外费用约1600元至2900元。

家安执行董事陈汶声则表示，除了这笔额外支付的费用，加上新加坡居家通知的1840元、2400元至2900元的中介费、保险费，以及女佣600元至700元的月薪，雇主得支付高达8000多元才能请到一个女佣。

力业女佣集团董事陈奕来也表示，公司虽然引进了一些女佣，但无法满足所有雇主的要求，因为一些雇主认为费用太高。

完整报道，请翻阅2021年10月5日的《新明日报》。