疑散播谣言 男遇袭遭刀砍受伤送院

疑不满有人口不择言，男子被指在咖啡店挥刀砍人。遇袭的男伤者头部、胸口和手部受伤送院。涉案的男子与另一名女子在持危险武器蓄意伤人的罪名下被逮捕。

事件发生在前天（10月3日）下午5时30分，地点是在义顺6道一座组屋楼下的一家咖啡店。

警方昨天发文告表示，当天接获一名男伤者被刀砍伤的投报，伤者多处受伤，送往医院时意识清醒。警方事后逮捕了一名39岁男子和一名49岁女子。

警方过后也找到用来砍人的长刀。根据警方提供的照片显示，该刀长45公分，刀柄和刀面上留有血迹。

记者昨晚走访事发现场，咖啡店一名自称是“韩”（译音，Han）的员工受访，他指伤者原本一人坐在店外的座位吃饭，随后一名男子走过来，两人似乎起了争执。

“我听到吵声，过后抬头一看，发现顾客的眼角处有刀痕和鲜血直流，另一男子手上则有一把刀。我没看见顾客怎样被弄伤，我马上通知老板报警，持刀男子之后也离开现场。”

据《联合晚报》了解，男嫌犯疑不满有人到处散播关于他的谣言，被指到女嫌犯的家里拿了一把刀后到咖啡店找人算账。

附近的理发店李姓店员表示，事发后警方很快抵达现场调查，警员封锁咖啡店一带，并在地上放号码牌做标记取证。该座组屋的居民也指出，现场来了三辆警车和一辆救护车，警方调查至晚上约8时才离开。

完整报道，请翻阅2021年10月5日的《联合晚报》。