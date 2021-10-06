【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）对年长雇员的雇佣机会与做法提供建议。要打造亲乐龄的职场，雇主必须消除招聘时的年龄偏见，并屏弃他们对年长雇员可能持有的负面刻板印象。TAFEP吁请雇主在聘请年长雇员时采取公平包容的态度，并且打造助年长雇员发挥所长的亲乐龄职场。

问：作为企业老板，我担心年长雇员能否适应节奏快速，而且有时体力要求较高的工作环境。请问我要如何聘请年长雇员，并帮助他们快速融入职场？

答：在招聘过程时唯才是用，而不是注重年龄，对雇主有多方面的好处，包括更能赢得雇员的尊重，激励他们在工作上竭尽所能。

雇主该如何改进和提升他们的做法，以接纳年长雇员？

这里有一些建议：

采取公平招聘的做法

首先，通过审查你的招聘筛选标准，确保其他管理层人员在聘用年长雇员时， 都同样具有公平包容的观念。你可以在招聘广告中，注明职务适合年长雇员。

采纳劳资政亲乐龄职场标准，也能让你在职业前程配对平台（MyCareersFuture）的其他雇主中脱颖而出。

提供培训和发展

不论年纪，提供所有雇员一样的指导和发展事业的培训机会，以便协助年长雇员更好地融入职场。在这个数码年代，你能鼓励相关技能较强的雇员协助培训其他同事。若可能，让年长雇员和较年轻员工搭档，以促进团队合作和指导精神。

打造公平包容的职场和文化

在组织和系统层面重新设计职场，以创造更轻松、更安全和更智能的工作，能大大帮助年长雇员在工作上发挥最大的潜能。除此之外，你还可以通过休闲活动，促进雇员之间的多代凝聚力。

问：身为年长者，我想重回职场，我该如何开始呢？

答：年长求职者可以采取积极的心态，并勇于探索新领域。

以下是一些起步建议:

与时并进

你可以利用技能创前程就业培训指导计划（SkillsFuture Advice），或通过全国乐龄学苑（National Silver Academy），协助你报名参加掌握新技能的培训计划。他们提供广泛的资源和学习机会，协助你做好准备。

做好准备

在面试之前，先阅读关于未来雇主的资料，了解公司的性质。你可以从公司的网站或领英（LinkedIn）页面上获取这些信息。你也能预约就业与职能培训中心（e2i）的就业导师，接受一对一的指导，提高面试的技巧。

良好的沟通

如果你正过渡到新岗位或新领域，你可以先向未来雇主进一步了解工作的需求。如果你愿意担任新职务或加入新领域，不妨让雇主知道你的灵活性。如果你面对转换跑道的障碍，你可以在面试时提出疑虑加以讨论，达到双方都能获益的解决方案。

保持开放的心态

重回职场的年长雇员可能发现自己必须和新毕业生共事，或向更年轻的人汇报工作。和他们互相交换知识或技能，多代团队合作起来也能擦出新火花。

雇主招聘职员不还应该限定年龄要求。（图／海峡时报档案）

问：我40多岁了，最近面试时招聘经理告诉我，他们倾向于雇用更有活力的人选。请问这是年龄歧视吗？

答：雇主招聘时应该唯才是用， 避免在筛选或录取的过程中设下年龄限制。

在你的情况下，雇主必须解释或加以说明，所谓“更有活力”的定义是什么，以及他们将如何客观地判断这一点。除非有监管或法定原因，否则雇主不应该限定年龄要求。

TAFEP和人力部紧密配合，向有歧视行为的雇主采取行动，包括吊销他们的工作准证权益。

指导

TAFEP协助雇主打造唯才是用、公平雇佣的职场。若雇员受尊重、赏识，他们更能发挥潜能，为公司作出贡献。若在职场遭到不公平对待，你可向TAFEP求助。请上网tafep.sg/contact-us或拨6838-0969申报。

TAFEP办公时间：星期一到星期五，上午8点30分到下午5点30分，公共假期除外。

请上网了解更多劳资政公平雇佣守则。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】

问早报

你来问，我来答

想询问更多关于雇佣守则的疑问？

请电邮 lijiahui@sph.com.sg