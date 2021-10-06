建屋局明年推出逾1万7000预购组屋 李智陞：平均等候期维持在四五年

政府连续三年增加预购组屋供应，明年计划推出超过1万7000个预购组屋单位。

国家发展部长李智陞昨天在国会答复马林百列集选区议员谢健平有关当局会否提前展开一些事先规划好的预购组屋建筑工程，或计划兴建更多预购组屋等提问时，透露明年将推出更多预购组屋单位。

从2016年至2019年，政府按需求逐步把每年的预购组屋供应从约1万8000个减至1万4600个。但考虑到自前年9月11日起，购买新组屋的收入顶限调高及当局推出额外安居津贴等因素，带动国人对新组屋的需求，政府去年起逐步调高预购组屋供应量。

建屋发展局前年推出1万4600个预购组屋单位；去年推出1万6800个；今年按计划推出1万7000个。

尽管当局近年来持续增加预购组屋供应，但冠病疫情暴发至今，人力短缺等多种因素迫使多个预购组屋工程延误，屋主新居的竣工期一再被推迟。有些迫切需要住房的买家，放弃购买预购组屋，转而选购转售组屋。这类需求被推高后，多少带动整体屋价，组屋转售价已连续上升六个季度。

东海岸集选区议员陈慧玲询问关于预购组屋的等候期。针对有公众反映，等候期增至六到七年，李智陞表示，情况并非如此。他说，即使工程因疫情而有所延误，正在兴建的预购组屋项目平均等候期仍维持在四到五年。

李智陞：当局密切关注走向 包括私宅和转售组屋市场

李智陞指出，当局至今推出的援助措施有助缓解情况，因此疫情相关因素最多只拖延了预购组屋工程一年。

所有预购组屋项目的等候期都维持在六年以下，只有一个项目除外。这个项目之前已面对其他问题，与疫情无关。

去年和今年推出的预购组屋项目，等候期预计介于三年至五年半。例如，今年8月推出的Hougang Citrine预计三年内完工；比达达利的Alkaff Breeze的等候期则是三年多。

尽管如此，有些项目仍得花更长时间建成。这包括女皇镇的Queen's Arc，工程预计须约五年半的时间完成。

李智陞解释，导致等候期更长的原因还包括工地情况较为不利，增加施工难度进而拉长施工期，或预购组屋楼层非常多，得花更长时间建造等，以致有些人以为所有新组屋都得花六七年时间建造，但这般情况属于少数。

他指出：“总的来说，除非下来有无法预料的情况，否则大部分屋主预计还是能在订购组屋后的四到五年内迁入新居。”

至于陈慧玲补充提问，组屋转售市场目前表现强劲，政府下来如何在推出更多预购组屋和确保组屋转售价保持在健康水平之间取得平衡，李智陞说，当局会密切关注整体房地产市场走向，包括私宅和转售组屋市场。

他解释，住房需求强劲由各种原因造成。考虑到回声潮世代（Echo Boomers, 现在20几岁至30几岁的人）共组家庭时需要住房、疫情导致更多人须在家办公等因素，人们因此需要更多的空间。

此外，首次购屋者要买房、二次购屋者要换大房、低利率环境、现代购屋者更看重隐私，以及更多单身者想要拥屋等，都推高住房需求。

他说，当局须关注整体的楼市生态，确保我国楼市整体保持稳健的同时，也满足国人住房方面的诉求。