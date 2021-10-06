中小企业和非营利机构 今起将收到豁免租金通知 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户10月6日起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。（档案照） 字体大小: 小 中 大 为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户今天（10月6日）起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。租金豁免框架（Rental Waiver Framework）旨在确保高警戒解封第二阶段期间的免租义务是由政府、业主和受影响租户共同公平分担，商用房地产业主必须为符合条件的租户免去两周租金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 租金豁免框架 中小企业 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员