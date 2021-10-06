中小企业和非营利机构 今起将收到豁免租金通知

为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户今天（10月6日）起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。

租金豁免框架（Rental Waiver Framework）旨在确保高警戒解封第二阶段期间的免租义务是由政府、业主和受影响租户共同公平分担，商用房地产业主必须为符合条件的租户免去两周租金。