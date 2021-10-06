中小企业和非营利机构 今起将收到豁免租金通知

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年10月6日 5:00 AM

为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户10月6日起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。（档案照）
为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户10月6日起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。（档案照）

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为协助中小企业和非营利机构应对高警戒解封第二阶段的冲击，部分商用房地产租户今天（10月6日）起将收到律政部的豁免租金通知，符合资格的租户可免去两周租金。

租金豁免框架（Rental Waiver Framework）旨在确保高警戒解封第二阶段期间的免租义务是由政府、业主和受影响租户共同公平分担，商用房地产业主必须为符合条件的租户免去两周租金。

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