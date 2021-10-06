主动帮助被隔离客工 酒店保安监督员获最佳雇员奖

疫情期间，酒店保安监督员到被征用为政府隔离设施的酒店工作了半年，不仅协助前往酒店隔离的客工，还主动安抚客工不安的情绪。

去年4月，原本在新加坡圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）工作的苏雷士（Suresh Kumar Govindaraju，54岁），暂时调派到被征用为政府隔离设施的新加坡安国酒店。他协助酒店制定与落实标准作业程序，以保障员工与住客的安全。