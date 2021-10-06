主动帮助被隔离客工 酒店保安监督员获最佳雇员奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 新加坡圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店保安监督员苏雷士（左）和史丹福瑞士酒店工艺师吴龙华荣获今年的“年度最佳雇员”奖项。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 疫情期间，酒店保安监督员到被征用为政府隔离设施的酒店工作了半年，不仅协助前往酒店隔离的客工，还主动安抚客工不安的情绪。去年4月，原本在新加坡圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）工作的苏雷士（Suresh Kumar Govindaraju，54岁），暂时调派到被征用为政府隔离设施的新加坡安国酒店。他协助酒店制定与落实标准作业程序，以保障员工与住客的安全。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 年度最佳雇员 酒店业 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员