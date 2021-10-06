颜金勇赴巴黎出席 数码经济伙伴关系协定部长会议

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月6日 5:00 AM

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贸工部长颜金勇昨日代表新加坡出席在法国巴黎举行的“数码经济伙伴关系协定（DEPA）部长会议”。

这个会议连同其他在巴黎会议一起召开。为了今年较后时举行的第12次世界贸易组织（WTO）部长大会，这些会议在巴黎召开讨论有关的准备工作。

贸工部、通讯及新闻部和新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）发布的联合文告指出，出席DEPA部长会议的是三个成员国新加坡、智利以及新西兰的部长和高级官员，以及韩国的部长和高级官员。韩国已寻求加入该协定。

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