颜金勇赴巴黎出席 数码经济伙伴关系协定部长会议 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 贸工部长颜金勇昨日代表新加坡出席在法国巴黎举行的“数码经济伙伴关系协定（DEPA）部长会议”。这个会议连同其他在巴黎会议一起召开。为了今年较后时举行的第12次世界贸易组织（WTO）部长大会，这些会议在巴黎召开讨论有关的准备工作。贸工部、通讯及新闻部和新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）发布的联合文告指出，出席DEPA部长会议的是三个成员国新加坡、智利以及新西兰的部长和高级官员，以及韩国的部长和高级官员。韩国已寻求加入该协定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 DEPA 数码经济伙伴关系协定 颜金勇 贸工部 通讯及新闻部 资讯通信媒体发展局 世界贸易组织 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员