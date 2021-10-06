陈诗龙：去年推出补贴配套 65岁及以上年长者就业率微增

招聘奖励计划将延长六个月至明年3月。从本月至明年3月，符合资格的企业每聘请一名40岁及以上的本地员工，将可获得高达3万6000元的资助。

尽管冠病疫情影响许多人的生计，本地65岁及以上年长者的就业率仍从2019年的27.6％增至去年的28.5％，55岁至64岁年长者的就业率也保持平稳，维持在67％左右。