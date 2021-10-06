陈诗龙：去年推出补贴配套 65岁及以上年长者就业率微增

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏 宋慧纯

发布 / 2021年10月6日 5:00 AM

人力部通过年长员工就业补贴，为聘用55岁及以上本地员工的雇主提供高达8％的薪金补贴。图为去年10月23日在文庆地铁站外举行的首届年长者职业展。（档案照片）
人力部通过年长员工就业补贴，为聘用55岁及以上本地员工的雇主提供高达8％的薪金补贴。图为去年10月23日在文庆地铁站外举行的首届年长者职业展。（档案照片）

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招聘奖励计划将延长六个月至明年3月。从本月至明年3月，符合资格的企业每聘请一名40岁及以上的本地员工，将可获得高达3万6000元的资助。

尽管冠病疫情影响许多人的生计，本地65岁及以上年长者的就业率仍从2019年的27.6％增至去年的28.5％，55岁至64岁年长者的就业率也保持平稳，维持在67％左右。

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