陈诗龙：去年推出补贴配套 65岁及以上年长者就业率微增 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 宋慧纯 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 人力部通过年长员工就业补贴，为聘用55岁及以上本地员工的雇主提供高达8％的薪金补贴。图为去年10月23日在文庆地铁站外举行的首届年长者职业展。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 招聘奖励计划将延长六个月至明年3月。从本月至明年3月，符合资格的企业每聘请一名40岁及以上的本地员工，将可获得高达3万6000元的资助。尽管冠病疫情影响许多人的生计，本地65岁及以上年长者的就业率仍从2019年的27.6％增至去年的28.5％，55岁至64岁年长者的就业率也保持平稳，维持在67％左右。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 年长员工 口头询问 国会 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员