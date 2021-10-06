分析：明年预购组屋供应增加 有助降低买家对转售组屋需求

受访房地产分析师指出，政府增加明年的预购组屋供应或有助将部分组屋买家的需求转向预购组屋，降低部分对转售组屋的需求。长期下来，这多少有助缓解近期组屋转售价持续上涨的情况。

分析师也强调，唯有疫情受控，人手、建材等供应问题获得解决，预购组屋竣工期不再延误，整体组屋市场供需逐步回归正常后，整体组屋转售价的上升趋势才会逐步放慢。

当局明年计划推出超过1万7000个预购组屋单位，是近三年来推出最多单位的一年。供应虽增加，疫情造成的冲击仍迫使多个预购组屋工程预计延误九个月至一年，影响大批买家。不少无法等待的买家只好转向转售组屋，推高转售组屋的需求和价格。

第三季组屋转售价创新高

预估数据显示，今年第三季的组屋转售价在连续六个季度上升后刷新纪录，整体转售价比2013年第二季的历史高峰还高出0.7%。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，要让组屋转售价增长速度放缓、幅度缩小，首要做的，就是降低需求。“这就有如当局向私宅市场实施降温措施，征收额外买方印花税（ABSD）等。但这些举措不会受买家欢迎，而且会对低收入群体造成严重影响。”

另一个方法，是使买家对组屋的需求慢慢转向预购组屋。尽管当局不可能每次都在较受欢迎的地点推出预购组屋，但就算地点不吸引人，价格合理的项目估计还是会有人申购的。

麦俊荣认为，既然人力、建材供应短缺等疫情相关因素是新组屋竣工期延误、进而导致转售价攀升的根本原因，终归还是要待疫情受控，价格增幅才会放缓。“其实，买家可负担的价位也有限，相信过一阵子组屋转售价的增幅会放缓……一切最终会趋向正常，但可能还要多一年吧。”

新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长李乃佳博士也认为，要看到组屋转售价涨幅缩小还需要好些时日。即便预购组屋供应增加了，需求很大部分仍取决于买家对交屋期是否有信心。

“目前，没人能保证疫情的走向，有太多不确定性。再加上一些客工宿舍有多起冠病病例，染疫客工无法工作，有些承包商就是没有所需人力施工。很多买家其实清楚，有的预购组屋虽预计得等上五年，但实际上可能更长。”

至于持续攀升的组屋转售价，李乃佳说，如果政府此时采取措施干预，或能取得降温效果，但也可能造成有些买家或因此无法负担房价。

他认为，现在只能静观其变，让预购组屋供应逐步赶上需求，自然而然地解决转售价攀升的问题。

预购组屋供应可应付需求

另外，以当局近五年来的预购组屋单位供应来说，明年要推出的单位数量接近2016年的1万8000个。

谈及明年的供应是否充足，李乃佳解释，这要看地点。如果都是宏茂桥、大巴窑等中央区（RCR）项目，那肯定不够。考虑到当局近年来一直依据需求调整预购组屋供应，他认为明年的供应量应足以应付需求。