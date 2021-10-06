为绘图和品质专员精心打造 两职业发展计划要吸引本地海洋工程人才 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 根据职业发展计划，拥有五年相关经验的首席绘图专才和品质工程师的起薪可介于3500元至6000元。图为吉宝岸外与海事总经理林绍权（左起）、胜科海事人力资源卓越中心副总裁余乐贤、全国职工总会秘书长黄志明，以及新加坡海事工业商会主席郭少丰昨日出席海洋周座谈会讨论该计划的细节。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 海洋工程行业为新加坡国内生产总值贡献36亿元，这个数据到2025年将增至58亿元，并创造1500个新工作岗位。为了这个领域的长期发展，我国有需要吸引本地人才加入。2021年海事周座谈会昨天举行，职总就业与职能培训中心（e2i）、新加坡海事工业商会和电子、海事及工程业工会群体联合推出了两项针对绘图专才和品质专业人员的职业发展计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总就业与职能培训中心 e2i 新加坡海事工业商会 电子 海事及工程业工会群体 海洋工程行业 黄志明 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员