为绘图和品质专员精心打造 两职业发展计划要吸引本地海洋工程人才

海洋工程行业为新加坡国内生产总值贡献36亿元，这个数据到2025年将增至58亿元，并创造1500个新工作岗位。为了这个领域的长期发展，我国有需要吸引本地人才加入。

2021年海事周座谈会昨天举行，职总就业与职能培训中心（e2i）、新加坡海事工业商会和电子、海事及工程业工会群体联合推出了两项针对绘图专才和品质专业人员的职业发展计划。