前监狱官成新跃大法学院首批毕业生 希望为孩子树立榜样 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 新跃社科大学昨天举行毕业典礼，法学院首批毕业生英志权作为学生代表发言。他邀请在场毕业生起立，以掌声献给一直以来陪伴和关心他们的家人和朋友。（新跃社科大学提供） 字体大小: 小 中 大 曾任监狱官的英志权在第二个孩子出生后决定做家庭主夫和自由撰稿人。监狱官的经历又使他对法律有浓厚兴趣，报读了新跃社科大学法学院的课程，成为首批法学院毕业生之一。英志权（47岁）说：“监狱官的受训课程中会读到一些法律，也会接触到许多犯人档案与案件，我对这方面很感兴趣。我也知道当时报读的法律课程竞争很激烈，很庆幸能修读，希望以后能够利用所学回馈社会。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新跃社科大学 唐振辉 毕业典礼 终身学习 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员