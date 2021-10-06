前监狱官成新跃大法学院首批毕业生 希望为孩子树立榜样

曾任监狱官的英志权在第二个孩子出生后决定做家庭主夫和自由撰稿人。监狱官的经历又使他对法律有浓厚兴趣，报读了新跃社科大学法学院的课程，成为首批法学院毕业生之一。

英志权（47岁）说：“监狱官的受训课程中会读到一些法律，也会接触到许多犯人档案与案件，我对这方面很感兴趣。我也知道当时报读的法律课程竞争很激烈，很庆幸能修读，希望以后能够利用所学回馈社会。”