电动车充电桩津贴开放申请 至今逾50公寓和业者有兴趣

电动车通用充电桩津贴开放申请两个多月以来，有超过50个公寓和电动车充电设备业者向陆路交通管理局申请或表达了兴趣。

交通部长易华仁前天书面答复林伟杰医生（三巴旺集选区）有关电动车的提问时说，零售商场和非有地私宅如公寓的业主对安装电动车充电桩非常感兴趣。

为推动更多业者和业主安装充电设备，陆交局自7月29日起，让有意在公寓等非有地私宅安装充电设备的业者和业主申请电动车通用充电桩津贴（EV Common Charger Grant）。该当局计划到2023年底，资助最多2000个充电点的安装工作。