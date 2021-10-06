电动车充电桩津贴开放申请 至今逾50公寓和业者有兴趣 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 电动车通用充电桩津贴开放申请两个多月以来，有超过50个公寓和电动车充电设备业者向陆路交通管理局申请或表达了兴趣。交通部长易华仁前天书面答复林伟杰医生（三巴旺集选区）有关电动车的提问时说，零售商场和非有地私宅如公寓的业主对安装电动车充电桩非常感兴趣。为推动更多业者和业主安装充电设备，陆交局自7月29日起，让有意在公寓等非有地私宅安装充电设备的业者和业主申请电动车通用充电桩津贴（EV Common Charger Grant）。该当局计划到2023年底，资助最多2000个充电点的安装工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陆交局 易华仁 电动车 充电桩 书面答复 辣椒粉黄曲霉毒素超标 食品局下令召回 【职场无歧视】职场亲乐龄 接纳年长雇员