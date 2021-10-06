陈媛蕙已经完成培训，成为幼教教师。她每天都会通过教学活动激发孩子的学习热情，并观察他们的进步与成长，确保课程取得很好的反应。

在一家心算中心兼职工作了六年之后，陈媛蕙（27岁）发现她非常喜欢和儿童互动，于是决定报名参加劳动力发展局的转业计划，想要成为一名幼教教师。

她说：“和心算中心三岁到15岁的学生接触之后，我发现我真正理解了与儿童一起工作的乐趣，并希望继续塑造年轻人的思想。这让我渴望加入幼教行业。”

不过，当时陈媛蕙先后在新加坡理工学院以及南洋理工大学修读工商管理课程，为了不要让自己多年来的努力白费，她没有马上转行，毕业后还在一家餐饮公司当了两年的营销人员。

然而，陈媛蕙对幼教的热忱从未减弱。2019年，她辞去营销职位，开始在幼教领域求职，最终获得职总优儿学府的职位，并在2020年5月开始，通过劳发局的转业计划，接受幼教培训。

陈媛蕙在课程中学到，每一名孩子发展的步伐都不一样，因此得用不同的指导方式，按照孩子的节奏学习，也不应该限制他们的学习和探索。“他们做的每一件事都可以成为教育的机会，所以我总会鼓励孩子提出想法，并给予肯定。”

如今，陈媛蕙已经完成培训，成为幼教教师。她每天都会通过教学活动激发孩子的学习热情，并观察他们的进步与成长，确保课程取得很好的反应。“每一天结束时，孩子的微笑让我知道，他们度过了有意义的一天。这让我有继续向前的动力，”

陈媛蕙也想对仍未能下定决心加入幼教行列的人说：“在真正去尝试之前，你永远都不会知道这是否是你的使命。”