女佣拍TikTok嘲弄失智老雇主

女雇主申诉，朴素女佣摇身变“网红”，家中拍视频，还将失智症家婆拍成“主角”放上网，怒斥对方泄露隐私、玩忽职守。

林娜（44岁，家庭主妇）告诉《新明日报》，她于前年12月聘请了33岁印尼女佣，对方刚来的时候朴素勤劳，岂料两年内开始化浓妆、染头发，拍短视频上传至社交媒体，堪比“网红”。

最初发现女佣在面簿上发生活照时，她已明确告诉她不能拍摄家里或家人，对方也满口答应。

“我最近在她的WhatsApp动态里看到视频，去搜索她的TikTok账户，才惊见她多次在家中拍视频，当中入镜的还有家婆。”

女佣在TikTok上共有数百个视频，最早的视频于2019年11月上传，账户有1295个粉丝，共累积了超过1万3300个点赞。

林娜指出，女佣在家里厨房、房间等地方，化浓妆、穿着性感，拍摄唱歌和跳舞的视频，泄露家中隐私。

“女佣的主要工作是负责照顾85岁的家婆，家婆患有失智症，靠轮椅代步，可她竟然拍了家婆的日常，放上网嘲笑和讽刺她，非常过分。”

丈夫刘健生（62岁）也说，他们给了女佣很多自由和空闲时间，只要她完成家务、照顾好母亲就可以了。

“她从最初的勤奋到现在越来越懒散，只做最基本的家务，除非我们开口要求她做，否则她不会动手，包括清理风扇、窗沿的鸟粪等。”

他表示，因女佣多次与母亲吵架，去年本想结束合约，但后来打算给她一次机会，却发现她拍摄母亲视频，非常失望和气愤。

“女佣若不满意工作可以解约，不需要如此，破坏双方尊重与信任。”

完整报道，请翻阅2021年10月6日的《新明日报》。