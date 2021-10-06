炮台路沟渠出现鳄鱼 公园局派人当场擒获

1.5米长鳄鱼疑从东海岸海边上岸，一路沿着沟渠游到附近的炮台路。国家公园局人员接获通报来抓鳄鱼，手法熟练不到五分钟就把鳄鱼捉起，用红布包着带走，引来公众围观，有人猜测：“鳄鱼可能从印尼越洋游来？”

昨天（10月5日）早上，在东海岸公园附近的炮台路（Fort Road）沟渠来了不速之客，有垂钓者发现沟渠内竟有一只鳄鱼优哉游哉地游着，吓得他立刻致电国家公园局。

《联合晚报》一名读者从社交媒体，获知该处出现鳄鱼，带着相机前往拍照，当他抵达不久，便看到公园局人员也到场准备捕捉鳄鱼。

不愿具名的读者受访时说：“那只鳄鱼，大约1.5米长。一名公园局人员下沟渠用圈套捉它，鳄鱼在水中挣扎，但是那人很专业，没几分钟就捉到鳄鱼，并用红色的布将它包起来。”

几名公园局人员合力将鳄鱼抬出沟渠后载走，现场留下一些围观公众。

有公众猜测这只鳄鱼应该是在涨潮时，从东海岸的海边游进沟渠，一路游到炮台路一带，有些公众甚至猜测鳄鱼可能从印尼“远道而来”。

有网民把炮台路一带出现鳄鱼的视频发上面簿，引起关注和议论。

有网民指出，沟渠是在一个停车场旁边，附近有不少民宅，若是鳄鱼爬出沟渠可能会威胁到居民的安全。

这已不是第一次有鳄鱼出现在东海岸公园一带，本报在2017年11月曾报道，榜鹅海边和东海岸公园海域前后发现有鳄鱼出没，国家公园局已在海滩放置告示牌，告诉公众遇到鳄鱼时该如何应对。

完整报道，请翻阅2021年10月6日的《联合晚报》。