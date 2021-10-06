偷窃怕被揭钞票扔下楼 女佣监八个月

公寓居民在泳池旁发现一卷钱，还夹杂着一张汇款单，结果成了女佣偷窃的破案线索。原来，印尼籍女佣得知雇主发现家中四袋共超过1万1635元的现款不见，已经报警处理，担心雇主发现钱是她偷的，便把钱丢出窗外。

来自印度尼西亚的艾丽雅妮（25岁）昨日（10月5日）承认偷走雇主1万1835.50元的现金，其余抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令罪交由法官下判时一并考量。

被告的雇主是在实龙岗北的餐饮摊贩，住在位于盛港西的公寓。雇主一般都会把每周赚到的钱放进塑料袋内，然后带回家。

今年7月29日，雇主点算袋子的现金，发现其中四袋不见了。起初，她以为是自己把钱落在车上或是其他地方，但怎么找都找不到，便问被告是否是她拿走。

被告否认拿了雇主的钱，雇主在8月2日报警。

同天傍晚6时许，雇主的邻居到公寓泳池游泳，发现泳池旁有一卷白色的东西，打开一看发现是一卷50元的钞票，以及一张西联汇款的汇款单，于是交给公寓管理层处理。

调查发现，被告在今年4月至7月之间共四次偷走雇主四袋现金，也曾从雇主的钱包内偷出200元现金，前后共偷了1万1835.50元。

雇主报警当天，她担心被雇主发现她偷钱，于是便把一卷现金往窗外扔。

完整报道，请翻阅2021年10月6日的《联合晚报》。