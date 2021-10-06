疫情问答第4期——居家康复与出行篇

随着确诊病例在过去一个月里激增，一些民众对于住家不适合居家隔离或乘搭私招车或德士外出检测是否不妥，感到不知所措。

Zaobao.sg日前开设读者提问区，收集有关疫情的各种提问，今天（10月6日）推出第四期系列报道，为你解答与居家康复及出行相关的新疑问！

1. 我在外租房，住家不适合居家康复怎么办？我可以要求到社区护理设施隔离吗？

卫生部回复zaobao.sg询问时说，居家康复是现阶段默认的康复模式。若患者的住家不适合居家康复（例如：病患是租客，或没有独立卫生间、无法应付日常所需等），可以拨打居家康复热线 6874 4939 与卫生部联系，另作安排。

2. 我正在居家康复，如果想提早结束隔离，应该怎么做？

你可以要求在确诊第六天进行聚合酶链式反应（PCR）检测，以确定是否能提早结束隔离。若检测结果呈阴性，或显示体内病毒载量非常低，你隔天就可以完成居家康复，但之后七天应减少社交活动。

3. 若怀疑自己染疫，需乘车出外做检测时是否要告知私召汽车司机？

卫生部回复zaobao.sg询问时说，患者需要乘搭私人交通工具（私招车或德士）前往诊所或检测中心时，不要在街边拦车。他们应该通过热线或手机应用等叫车。

在拨通热线后告诉对方预定德士前往PCR检测。若使用手机应用程序则要在预定留言框中注明“SHN”（Stay Home Notice，居家通知），若应用程序内有提供选项，则勾上“SHN”选项。

在车内，坐在司机的斜背面，并打开窗户，全程佩戴口罩。