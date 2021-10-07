美药剂公司默沙东：新加坡已协议采购冠病口服药

根据默沙东文告，一旦获得授权和批准，公司将为新加坡提供试验性冠病口服药Molnupiravir。试验显示，这款药物能把冠病高危人群的住院和死亡风险减半。

美国药剂公司默沙东宣布与我国达成供应与采购协议，将为新加坡提供用于治疗冠病的Molnupiravir口服药物。

根据默沙东（MSD）昨早（10月6日）发布的文告，一旦获得授权和批准，公司将为我国提供与合作伙伴Ridgeback Biotherapeutics共同研发的一款试验性冠病口服药。默沙东在美国与加拿大称为默克公司（Merck & Co., Inc.）。

默沙东新加坡及马来西亚分公司董事总经理彭莱莉说：“这项协议说明新加坡在管制疫情方面具有前瞻性，以及政府致力于投资创新药物和疫苗以抵抗疫情。”

目前，molnupiravir正在进行两项第三阶段临床试验。若获得使用授权，这将是用于治疗冠病的首个口服药物。

默沙东上周五公布第三阶段临床试验结果时说，molnupiravir可将冠病高危人群的住院和死亡风险降低一半。根据试验结果，连续五天、每天两次服用该药物的试验组中，7.3％须入院治疗，29天后无人病逝；而作为比对的服用安慰剂的组别中，住院率则达14.1％，八人病逝。共775名病患参与临床试验。

默沙东也指出，至今的病毒测序表明，molnupiravir对所有冠病变种病毒都有效，包括德尔塔毒株。

传染病专家：口服药物可起到辅助作用

澳大利亚总理莫里森前天宣布，澳洲将向默沙东购买30万个疗程剂量的实验性molnupiravir药物。其他国家和地区如韩国、泰国、台湾和马来西亚均表示，正与默沙东磋商采购molnupiravir的事宜。

传染病专家梁浩楠医生说：“在新加坡已取得高疫苗覆盖率的情况下，这款口服药物将起到辅助的作用。如果我们能为前线医生在诊断病患时提供可能有效治疗冠病的口服药物，这将是非常有意义的。随着新加坡迈向与冠病共存，这将让冠病治疗地点从医院转向全科诊所和综合诊疗所。”

新加坡国立大学医院传染病科高级顾问医生戴尔弗斯尔（Dale Fisher）教授回复《联合早报》询问时说，这款口服抗病毒药物似乎能在及早治疗的情况下，防止弱势病患的病情恶化。但这款药物来自用于治疗像是人类免疫缺陷病毒（HIV）和乙型肝炎等病毒性疾病的同系列药物。病毒可能会对这类药物产生抗药性，因此他不建议广泛使用这款新药物，而须监测药物是否会出现抗药性。

至于molnupiravir适用于哪些病患，戴尔弗斯尔说，弱势病患如未接种疫苗、年长和患有合并症的患者在轻症阶段适合服用这款药物。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授则说：“这款药物不适用于住院患者，对他们没有任何好处。”他也指出，在怀孕动物的致突变性（mutagenicity）问题未解决前，这款药物对孕妇是非常危险的，甚至可能包括那些想要受孕的人的伴侣。

针对默沙东向新加坡提供Molnupiravir的声明，《联合早报》向卫生部询问，但至截稿前未得到回复。