更多车长康复 易华仁：巴士等候时间有改善但不稳定

随着更多巴士车长康复回到工作岗位，巴士等候时间稍有改善，但交通部长易华仁提醒，情况仍不稳定。

易华仁日前书面回复议员有关公共巴士情况的询问说，巴士转换站近期出现冠病感染群，导致公共交通业者人手紧绌。为确保值班的巴士车长有足够时间休息，陆路交通管理局和业者自9月初调整了巴士服务的频率，拉长了一些巴士服务的候车时间。

随着染疫人数减少，更多车长复工，服务有所改善，但部长表示，情况依旧不稳定。

他说，截至9月30日，有四个快捷和直达市区的巴士服务暂停，受影响乘客可转搭其他巴士或地铁服务抵达目的地。大多巴士服务的等候时间和过去一样，业者也积极招募巴士车长，一些私人巴士司机和点对点司机已加入行列，他们正式开车上路前都须通过陆交局和业者培训。

陆交局发言人回答《联合早报》询问时透露，康复中的巴士车长目前有112名。对比9月初，情况明显改善。据早前报道，截至9月1日，有213名巴士车长仍在康复中。

今年8月中旬，碧山和盛港巴士转换站是首两个出现员工感染群的巴士转换站。之后，大巴窑、榜鹅、金文泰、裕廊东、文礼和淡滨尼巴士转换站也相继出现感染群。确诊病例都是巴士公司员工和与他们同住者。

根据卫生部数据，截至9月20日，八个巴士转换站员工感染群共累计940起病例。卫生部文告之后就没有提供更多关于这些感染群的资料。

根据陆交局发言人提供给本报的资料，截至本月5日，碧山、榜鹅、盛港、大巴窑、裕廊东和文礼六个巴士转换站已不再是感染群，只有金文泰和淡滨尼巴士转换站还在感染群名单中。

过去，一个感染群必须连续28天的两轮病毒潜伏期未出现新病例，才脱离感染群名单，而根据卫生部9月20日的文告，大巴窑巴士转换站员工感染当天有一起新病例；9月19日的文告，文礼和榜鹅巴士转换站员工感染群有五起和三起新病例；榜鹅和碧山巴士转换站员工感染群也在9月15日和9月13日各有一起新病例。

这些感染群为何在两轮病毒潜伏期内仍有新病例出现的情况下可脱单，截稿前当局仍未回复。