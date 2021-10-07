约196小六学生因冠病相关原因没参加会考

今年的3万9300名小学离校考试考生当中，0.5％因冠病相关原因无法参加会考，相当于约196名考生。

自上周四举行的小学离校考试（PSLE）昨天结束。新加坡考试与评鉴局答复《联合早报》时说，今年有99.5％考生参加会考，应考所有考卷。

在英文、数学、母语和科学这四天考试中，履行隔离令但通过检测要求而获准应考的学生每天介于约360人（占考生比率的0.9％）至620人（1.6％）。在放缺席假、获准缺席（Approved Absence）或病假（急性呼吸道感染）但符合检测要求而准予应考的学生每天则介于约500人（1.3％）至950人（2.4％）。

至于昨天的高级母语考试，获准应考的隔离令考生约50人，在放缺席假、获准缺席或病假的考生约110人。

家长王加伟（42岁，家庭主妇）的儿子是一名受影响的考生，只考了数学。在家办公的丈夫上周确诊，不清楚病毒源头。儿子得履行隔离令，通过检测后只来得及参加上周五的数学考试。不料，儿子周末在家做抗原快速检测时结果呈阳，无法参加这一周的华文与科学考试。

她受访时说：“我已不去想成绩的事，更关心孩子的健康，毕竟他还没接种疫苗。这届小六生过去两年的学习规律都受到一定干扰，去年念小五有一部分时间居家学习。他们也是首届在新积分等级制下应考的学生。身为家长，我也不能为孩子定不实际的目标，只提醒他保持学习状态，不要临时抱佛脚。”对于无法应考，她表示儿子没太失望，因为早计划报读与小学有附属关系的中学，入学应不成问题。

她的儿子许健遵说，他与家人在隔离，不必考试，他反而觉得比较轻松。“我更失望的是，这两年错过不少学校活动，像是五年级露营和实体课外活动。”

徐姓家长（40岁）的女儿因在校接触确诊的学生，接获隔离令。隔离令刚好在会考前的周末结束，女儿可如期赴考。但她担心自我隔离对有焦虑症的女儿造成压力。她透露，女儿今年诊断有焦虑症，学习压力可能是其中导因，她优先要照顾女儿的心理健康。“学生两年来经过几轮的居家学习，不一定对小学生有效。小五的基础没打好，升上小六得追赶学习进度，与同学的互动又不能像以往自由，孩子们也挺不容易。”

郑姓家长（37岁，工程师）的女儿因上个月底确诊，错过所有试卷。她说，女儿感觉这几年备考做的努力白费了，“还没开始就结束”。她今年转为部分时间工作，陪孩子备考，坦言比女儿更失望，不确定特殊考量能否给孩子公平的成绩，因为其中考量因素是同届考生的表现。

家长陈映榆（41岁，市场营销与通讯经理）也遇到突发状况，差点儿影响长女参加会考。念小三的女儿因接触确诊的同学，接获隔离令。由于家里不适合隔离，她要求陪女儿入住隔离设施，等了近三天才被送往酒店隔离。长女的缺席假因此解除，不影响她应考。

同往年一样，有正当理由错过会考的学生可申请特殊考量。考评局将根据多个因素来计算考生的成绩，包括考生在受影响科目的其他试卷成绩、预考成绩及同届考生在会考和学校考试的表现。