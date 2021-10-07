展示行业复苏与冠病疫情管控信心 明年起我国将承办多项国际会展活动

新加坡旅游局昨天与本地以及国际业者签署谅解备忘录，未来三年将在我国举办“亚洲总裁峰会”。这个汇集会议、展览与奖励旅游业领袖的年会，明年首届将聚集全球150名业内领导人，以及旅游业和政府决策人，共同探讨这行业的未来发展。

随着各国逐渐开放边境，我国明年起会安全承办多项国际会展活动，包括首届“亚洲总裁峰会”，显示会展业者对行业复苏和对本地冠病疫情管控的信心。

新加坡旅游局昨天（10月6日）与本地以及国际业者签署谅解备忘录，未来三年将在我国举办“亚洲总裁峰会”。

这个汇集会议、展览与奖励旅游业（Meetings, Incentives, Conferences and Events，简称MICE）领袖的年会，明年首届将聚集全球150名业内领导人，以及旅游业和政府决策人，共同探讨这行业的未来发展。签署谅解备忘录的单位包括新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）、国际会展组织者协会（AEO）、独立会展组织者协会（SISO），以及全球展览业协会（UFI）。

MICE是我国旅游业的重要支柱之一，并为休闲和酒店业带来显著收益。疫情前，该行业在本地的直接和相关工作超过3万4000份，为我国贡献高达38亿元的增值，或国内生产总值的0.8%。

旅游局早前也与新加坡设计理事会（DesignSingapore Council）等单位合作，接下来三年在本地举办亚洲家具、室内与设计展。法国眼镜与休闲展商SILMO也将从2023年起，连续三年在我国举办国际会展。

线上会展无法取代面对面交流互动体验

全球展览业协会（UFI）执行总裁拉尔金（Mary Larkin）说，线上会展始终无法取代与会者面对面交流互动的体验，且疫情导致不少中小型企业累积了会展的需求，她因此看好MICE接下来几年的复苏。

此外，新加坡是全球航空枢纽，全球各地的与会者来此参加会展十分方便。随着各国采取不同的开放措施，她希望政府可以为业者提供更明确的蓝图，让业者能够更好地策划日后的会展和发展。

另一国际会展业者dmg events后年也将在我国举办全世界最大型的能源会展“Gastech”。dmg events的亚洲副总裁沙（Mel Shah）说，选择一场大型会展的地点有两大考量，一是会展主题是否和该国的政策和发展一致，二是设施和资源方面的完善程度。他说，新加坡应对冠病所采取的措施十分安全谨慎，他参加活动十分放心，相信这也是吸引更多国际业者到新加坡的一大重点。

新加坡旅游局在去年7月推出商业活动的安全管理框架，我国已举办了超过140场活动，有超过1万5000人参与。

新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）主席阿尔兰多（Aloysius Arlando）说，MICE日后的发展将会更着重于提高质量，在确保安全的前提下为与会者提供更好的参展体验。