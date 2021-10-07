向私宅承包商要求“顾问费” 建设局前雇员监八周罚600元

要求建筑私宅的承包商缴付600元的“顾问费”，以换取不在报告中做出对他们不利的评断，建设局前临时巡查员昨天承认贪污罪，被判坐牢八周，并缴付600元的罚金。

贪污调查局昨天（10月6日）发文告指出，被告陈明烈（32岁）案发时是建设局的临时巡查员（Temporary Inspection Officer），负责到建筑工地和宿舍巡视，确保业者有遵守相关的安全管理措施，并跟进任何违例的行为。