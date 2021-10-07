向私宅承包商要求“顾问费” 建设局前雇员监八周罚600元 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 要求承包商缴付600元“顾问费”，建设局前临时巡查官陈明烈承认贪污罪名。（贪污调查局提供） 字体大小: 小 中 大 要求建筑私宅的承包商缴付600元的“顾问费”，以换取不在报告中做出对他们不利的评断，建设局前临时巡查员昨天承认贪污罪，被判坐牢八周，并缴付600元的罚金。贪污调查局昨天（10月6日）发文告指出，被告陈明烈（32岁）案发时是建设局的临时巡查员（Temporary Inspection Officer），负责到建筑工地和宿舍巡视，确保业者有遵守相关的安全管理措施，并跟进任何违例的行为。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 贪污调查局 贪污罪 律师楼前女秘书听信网友 不理警五次提醒收113万赃款 讨5000元不遂养子嚷杀母 监一年四周