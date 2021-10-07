人力部与建筑商公会合作 推出六个月计划留住熟练建筑客工

与去年5月设立的新加坡建筑商公会人力转让计划不同的是，这项新计划名为“SCMX保留计划”，为期六个月，只限工作准证被终止的客工参与。

从上个月1日起，那些工作准证被终止，但仍希望继续在本地工作的有经验建筑客工无需原有雇主的同意，就能在我国逗留30天，让他们有机会获配对新工作。