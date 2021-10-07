人力部与建筑商公会合作 推出六个月计划留住熟练建筑客工 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 何炳耀 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 各国采取边境管制措施应对疫情，导致我国建筑业可聘请的新客工人数锐减，因此政府与业界合作，积极留住已在本地的客工。（何炳耀摄） 字体大小: 小 中 大 与去年5月设立的新加坡建筑商公会人力转让计划不同的是，这项新计划名为“SCMX保留计划”，为期六个月，只限工作准证被终止的客工参与。从上个月1日起，那些工作准证被终止，但仍希望继续在本地工作的有经验建筑客工无需原有雇主的同意，就能在我国逗留30天，让他们有机会获配对新工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工 人力部 建筑业 黄国光 新加坡建筑商会 人力转让计划 转换雇主计划 陈诗龙 律师楼前女秘书听信网友 不理警五次提醒收113万赃款 讨5000元不遂养子嚷杀母 监一年四周