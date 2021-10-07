马善高：曾在社会服务领域任职 陈志伟出任幼儿培育署署长最合适

新加坡武装部队首位总监察长陈志伟将在12月15日正式出任幼儿培育署署长。社会及家庭发展部长马善高说，当局是在同公共服务署进行协调，考虑了几位符合资格的人选后，认为陈志伟最合适。

他前天书面答复盛港集选区工人党议员何廷儒的国会询问时说，陈志伟对社会服务领域并不陌生，因为他曾在2006年至2008年间任职于当时的社会发展、青年及体育部，负责由政府资助的社会服务的宏观规划和社会服务领域的发展，建设相关能力和人力资源。