马善高：曾在社会服务领域任职 陈志伟出任幼儿培育署署长最合适 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 政府宣布委任新加坡武装部队首位总监察长陈志伟为幼儿培育署署长，任期将从12月15日正式开始。（社会及家庭发展部提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡武装部队首位总监察长陈志伟将在12月15日正式出任幼儿培育署署长。社会及家庭发展部长马善高说，当局是在同公共服务署进行协调，考虑了几位符合资格的人选后，认为陈志伟最合适。他前天书面答复盛港集选区工人党议员何廷儒的国会询问时说，陈志伟对社会服务领域并不陌生，因为他曾在2006年至2008年间任职于当时的社会发展、青年及体育部，负责由政府资助的社会服务的宏观规划和社会服务领域的发展，建设相关能力和人力资源。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 幼儿培育署 新加坡武装部队军官 公共服务部门 判表罪成立开始抗辩 女儿指控非礼男子辩遭诬陷 以工程眼锻炼艺术心