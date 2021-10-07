电单车拥车证成价数月来攀升 马炎庆：需求高加上累积配额用尽所致

电单车的拥车证成价上个月创历史高位，是需求居高，加上去年病毒阻断措施期间累积的拥车证配额已用尽所致。政府将继续密切留意电单车拥车证成价对车主的影响，必要时将采取措施。

马炎庆：调整拥车证制度或带来意想不到后果

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交通部高级政务次长马炎庆前天在国会回应工人党阿裕尼集选区议员费沙有关电单车拥车能力的休会动议时说，在土地有限的新加坡，拥车证制度是根据市场有效分配有限资源的机制。对拥车证制度的任何调整都会对消费者形成后续效应，甚至是意想不到的后果。