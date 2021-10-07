电单车拥车证成价数月来攀升 马炎庆：需求高加上累积配额用尽所致 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 电单车拥车证成价在去年4月病毒阻断措施前徘徊在4000多元，但7月恢复投标活动时，成价跃至7000元上下，并一路攀升，上个月第一轮投标活动中达到9689元。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 电单车的拥车证成价上个月创历史高位，是需求居高，加上去年病毒阻断措施期间累积的拥车证配额已用尽所致。政府将继续密切留意电单车拥车证成价对车主的影响，必要时将采取措施。马炎庆：调整拥车证制度或带来意想不到后果交通部高级政务次长马炎庆前天在国会回应工人党阿裕尼集选区议员费沙有关电单车拥车能力的休会动议时说，在土地有限的新加坡，拥车证制度是根据市场有效分配有限资源的机制。对拥车证制度的任何调整都会对消费者形成后续效应，甚至是意想不到的后果。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拥车证 电单车 马炎庆 费沙 工人党 交通部 律师楼前女秘书听信网友 不理警五次提醒收113万赃款 讨5000元不遂养子嚷杀母 监一年四周