教学工作让黄运南更深入思考美术教学课题。他开发一套色彩学教学法，希望帮学生更好地把知识应用在实际工作。

本地水彩画家黄运南（50岁）曾是一名工程师，目前也是南洋理工大学艺术、设计与媒体学院副教授。无论对待美术或教学，他都以工程思维，按部就班进行探索，解决问题。

原籍马来西亚的黄运南，中学时爱上绘画。为改善家人生活，他在1992年到新加坡升学，报读南大材料工程系。毕业后，他当工程师长达10年，但从未放弃对美术爱好，工作之余向名师学画，每周创作两三画作，作品逐渐受国际奖项肯定。

为提升美术造诣和理论知识，他2004年辞去工作，赴美国芝加哥艺术学院攻读美术学士学位，陪同他的还有太太和当时三岁女儿。一家人只带8万元积蓄，半年后剩下的钱只够在美国生活多三个月，差点就要打道回府。

他说，会计师出身的太太，本想在当地找工作，但发现不容易，所幸她想到在网上帮他卖画，才迎来转机。“当时我一天画画12个小时，一半是在学校，另一半是在家里，画到手都抽筋。”

他后来转入纽约艺术学院修读绘画硕士学位。美国三年学费和生活费，靠他卖2000多幅画作赚取。

学成返新后，黄运南先是经营画廊，2009年开始在南大艺术、设计与媒体学院教导基础素描和水彩画。他笑说，他把学生“当成工程师来教”，不仅传授他们绘画技巧，也教导色彩学、设计及空间等概念，让他们投入职场后具备解决问题的能力。

教学工作让他更深入思考美术教学课题。他指出，高等教育学府美术学生所学的色彩学概念，与业界实际应用的未必衔接。他开发一套色彩学教学法，希望帮学生更好地把知识应用在实际工作。他在2015年报读国立教育学院博士课程，透过研究数据验证自己的教学法，上个月获颁博士学位。

在他看来，创意不是随意发挥。“每个人都有既定习惯和局限，随意去做只是重复做常做的事。必须了解自己运作范围和局限，针对未知数找到新的答案，才叫做创意。”