疑洋夫妻举报违例停车 恶邻垃圾倒屋“报复”还动粗

邻居违例停车，洋汉与妻子好心提醒，却引起邻居不满，更误以为被夫妻举报，隔天清晨上门“报复”，不仅把垃圾倒在洋房庭院内，甚至对洋汉拳打脚踢。

被告库玛拉面对两项抵触防止骚扰法令和一项蓄意伤人的控状。根据国家法院早前发出的判词显示，受害者是住在实龙岗一带布里卜道（Bridport Ave）的法国籍洋汉和妻子。

2017年4月1日，夫妻发现被告将车子停在两人的洋房附近，由于该处是非停车处，而且陆交局人员经常在此处巡逻，他们于是好心上前提醒被告，但被告未多加理会就下车离开。

不久后，陆交局人员凑巧在远处巡逻，被告误以为是夫妻通报当局，气得赶紧回头移车，并不忘拉下车窗呛声说“很喜欢报警是不是”。

隔天凌晨4时许，法国妻子在睡梦中被一声巨响和连环门铃声吵醒，打开窗户就发现被告在洋房外开骂。被告更呛：“你以为法国人就可以为所欲为是不是？”

妻子后来也发现庭院满是垃圾，显然是被告刻意把垃圾倒入庭院中“报复”。

为了确认被告的住处，洋汉于是紧跟在被告后方，途中被告竟挥拳攻击洋汉，将洋汉的眼镜打飞，更猛踹他的背部。法国妻赶到现场时，被告也掏出手机猛拍他们，扬言要让两人“爆红”。两人报警，被告随即落网。

庭上揭露，洋汉原本患有椎间盘退化，遭被告猛踹后病情加剧，一坐起身就会感到剧痛，导致他需要长时间卧床，日常生活大受影响，也无法上班，前后拿了约27天的病假。

原判监5月 被告上诉 少监两月

被告不认罪，经审讯后被判罪成，需坐牢5个月和罚款6000元，赔偿5470元。被告不服所判，针对罪成、刑罚和赔偿提出上诉。

代表律师表示，洋汉声称头部遭被告殴打，但却没有伤势或提供任何医疗证明。另外，洋汉指被告踩坏他的眼镜，但眼镜并没有明显的刮痕和损坏，认为洋汉的供词不可靠。

高庭法官在根据过往案例来权衡判决时，认为5个月的刑罚过重，最后裁定他上诉得直，刑罚减至3个月监禁、罚款6000元，并须赔偿5470元。