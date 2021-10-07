有人假冒善堂名义骗钱

30来岁男子自称来自“大芭窑修德善堂”，他挨家挨户上门游说居民捐款，至少两名年长人士被骗，“大芭窑修德善堂”得知后立刻报警，今天也登报澄清，希望公众加以警惕。

位于大巴窑6巷的“大芭窑修德善堂”近日接到多名居民通报，称有不法之徒冒用该善堂的名义到附近上门讨善款行骗，因此今天在《联合早报》刊登启事，提醒民众切勿上当受骗。

该善堂经理何宜泽今早受访时表示，修德善堂是在上周四（9月30日）起，陆续接到了四、五名附近居民的电话，通知有骗子打着“大芭窑修德善堂”的名义行骗。

“这名30多岁的男子出现在大巴窑6巷第18座以及第51座等的几座组屋，称自己来自修德善堂，向居民讨要善款。所幸不少居民对我们颇有了解，知道我们从不会上门讨捐款，因此他们在见到男子时早有防备，并没有受骗。不过有至少两位年岁已高的老人家信以为真，结果真的给了对方一些钱，虽然金额不多，但终归是受骗，我们在接获通知后，立刻报了警。”

何宜泽表示，后来有居民得知此事后，碰巧又撞到这名男子行骗，因此拍下了对方的照片，那些资料和照片都已经交给警方处理。

“他的照片我们不方便提供，毕竟警方还在调查此案，一切交由当局来处理。不过因为大芭窑修德善堂这些年来从未发生这种事情，我们担心还会有人受骗，因此也决定登报澄清。”

完整报道，请翻阅2021年10月7日《联合晚报》。

