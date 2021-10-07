律师楼前女秘书听信网友 不理警五次提醒收113万赃款

律师楼前女秘书在网上认识一名英国籍工程师，听信他各种借口，半年多内为他收下超过113万元的赃款，即便不下五次被警方提醒，指对方可能是个骗子，但她仍一意孤行。

《联合晚报》报道，现年48岁的安妮（律师楼前秘书）共面对50项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，指她收下共113万8462元的赃款，以及带超过2万元的现金离境，被带出国的总数额达28万7750元。

主控官以其中九项控状提控，余项则交由法官下判时一并考量。

被告在2016年中通过交友平台认识一名自称来自英国的工程师史蒂夫。接着，史蒂夫要了被告的银行账号，说会把钱转给她，让她帮忙把钱汇给在马来西亚的秘书迪娜，并把剩余的钱用来为他在各个银行开户头。

此外，史蒂夫也指示被告为他将钱转账到多个陌生人的银行户头，被告甚至把自己新开的银行户头资料及密码都给了史蒂夫。

2016年9月8日至11月18日，被告遭警方调查。警方指史蒂夫指使她进行的转账活动非常可疑，怀疑她的银行户头所收到的钱都是骗来的，至少五次提醒被告不要再为史蒂夫开银行户头或转账。

2016年12月，被告因为怀疑史蒂夫的意图，把所有银行账号的密码都换了。

完整报道，请翻阅2021年10月7日的《联合晚报》。