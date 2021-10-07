讨5000元不遂养子嚷杀母 监一年四周 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄贝盈 靳忻 发布 / 2021年10月7日 3:23 PM 22岁青年罗顺发屡次无视母亲有个人保护令，加上抵触滥用毒品法令等罪名，昨天被判坐牢一年又四周。（档案照） 字体大小: 小 中 大 从一个月养到22岁大，养子却在讨5000元不果后恫言要杀了养母，伤心的养母只好忍痛报警捉逆子！养子因恐吓及嗜毒等罪名，被判坐牢一年又四周。被告罗顺发（译音）面对违反个人保护令、刑事恐吓及抵触滥用毒品法令等七项控状，控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。案情显示，今年2月7日下午约4时30分，被告在家中喝令养母（58岁）给他5000元，让他用来应付账单、租金和个人需要。被告当时站在养母身旁，双手握紧拳头叉在腰间。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 养子 养母 讨钱 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控