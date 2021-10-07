讨5000元不遂养子嚷杀母 监一年四周

从一个月养到22岁大，养子却在讨5000元不果后恫言要杀了养母，伤心的养母只好忍痛报警捉逆子！养子因恐吓及嗜毒等罪名，被判坐牢一年又四周。

被告罗顺发（译音）面对违反个人保护令、刑事恐吓及抵触滥用毒品法令等七项控状，控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，今年2月7日下午约4时30分，被告在家中喝令养母（58岁）给他5000元，让他用来应付账单、租金和个人需要。被告当时站在养母身旁，双手握紧拳头叉在腰间。