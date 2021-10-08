李总理：面对颠覆性科技及气候变化等挑战 金管局须创新与谨慎兼备创造新机会

展望金管局未来挑战，包括新兴颠覆科技如人工智能、区块链和物联网等，新的商业模式如去中心化金融和加密资产，以及气候变化和向低碳经济过渡。李总理认为金管局在“应对这些挑战，并为我们的金融业和经济创造新机会时，将须要再次结合创新和谨慎的做法。”

走过半个世纪，新加坡金融管理局如今面对新兴颠覆科技、创新商业模式以及气候变化等新挑战，必须继续以创新和谨慎的态度应对，为我国金融领域和经济创造新机会。

在未来，金管局和各个伙伴之间的关系和信任也将比以往任何时候都更重要。

金管局今年庆祝成立50周年。李显龙总理昨天在金管局合作伙伴答谢晚会上演讲，肯定了金管局在新加坡的经济和金融发展中所发挥的重要作用。

李总理说：“金管局的货币政策和国家准备金管理维持了宏观经济稳定和（各界）对新加坡的信心。它对金融机构的管理和监督，创造了一个安全和国际信任的金融体系。它的发展战略使金融业成为增长引擎，吸引投资并创造了许多良好的就业机会。”

李总理认为，这其中的关键是金管局兼具创新与谨慎的做法，并与各行业及公共部门的伙伴密切合作，为新加坡带来经济与金融方面的成果。

展望未来，李总理说：“我们看到新兴颠覆科技如人工智能、区块链和物联网等，新的商业模式如去中心化金融和加密资产，以及气候变化和向低碳经济过渡。金管局应对这些挑战，并为我们的金融业和经济创造新机会时，将须要再次结合创新和谨慎的做法。”

李总理在演讲中追溯了过去50年的五起关键事件来说明这一点。这分别是1968年推出亚洲货币市场；1981年实行以汇率为中心的货币政策框架；从1998年起对金融业的监督和发展采取了新做法；从2000年代末开始使用宏观审慎措施来稳定房地产市场；以及自2015年以来，将新加坡打造为智能金融中心和领先的金融科技中心。

我国是世界上唯一使用汇率管理通胀国家

李总理指出，我国是世界上首个，且至今仍是唯一使用汇率来管理通货膨胀的国家。

我国的非传统做法源于清楚了解新加坡是一个独特的开放型经济体。金管局采取管理浮动（managed float）的方式，确保新元兑一揽子货币的价值能适当反映经济基本面，让国人享受了40多年低且稳定的通胀。

即使金管局开放金融业，也继续维持一个健全有效的监管框架，譬如采取比全球最低标准更严格的银行资本要求。2008年全球金融风暴和最近由冠病疫情引发的经济衰退，皆凸显了我国金融体系的韧性。

全球大多数中央银行只专注于稳定物价，而金管局也积极主动减缓私宅价格波动。它在实行宏观审慎措施时，也与财政部、国家发展部和市区重建局积极合作。

李总理说：“金管局进行了干预，因为房地产市场对健全的家庭资产负债表和银行体系，具有系统重要性。”

金管局也是全球最早推动金融科技的金融监管机构之一。如今新加坡拥有40多个属于全球金融机构的创新实验室和1400家金融科技公司，已成为全球领先的金融科技中心。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）在晚会致词时说：“金管局能成功，是因为新加坡成功。如果新加坡的公共财政不健全，我们的货币政策就不会有好的效果。”

金管局昨天颁奖给17个组织，表达对合作伙伴的感谢，其中包括新加坡金融科技协会、新加坡证券投资者协会以及新加坡银行公会等。

该局也推出《韧性 活力·信任——新加坡金融管理局领导人50篇重要言论》（Resilience, Dynamism, Trust: 50 Landmark Statements by MAS Leaders）一书，为50周年志庆。