麦锡威：目前集中资源应对冠病 疫情缓和后医院需数月清掉积压手术 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月8日 5:00 AM 新加坡保健与生物医药大会昨日在新加坡博览中心MAX Atria举行。讨论会由《海峡时报》资深医药线记者哈利克（Salma Khalik，左一）主持，参与对话的包括（左二起）国立健保集团首席执行总裁朱伟仁教授、国大苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案联合主任林方源副教授和卫生部医药服务总监麦锡威副教授。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 卫生部医药服务总监麦锡威副教授表示，有一群病人由于无法到医院复诊，或是没有按时取药服药，病情将会恶化。当局预计疫情缓和之后，医院将忙于照顾这群病患，但目前还无法确定这个群体有多大。本地医院目前延迟一些非紧急医疗服务，以集中资源应对冠病病例的增长。未来疫情缓和后，医院可能需要数个月才能完成积压的手术。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 卫生部 社会及家庭发展部 数码化 国立健保集团 马善高 医疗服务 姐妹实现烘焙创业梦 涉参加15人派对被突击检查 中国女子被指贿赂警员面控