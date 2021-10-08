麦锡威：目前集中资源应对冠病 疫情缓和后医院需数月清掉积压手术

卫生部医药服务总监麦锡威副教授表示，有一群病人由于无法到医院复诊，或是没有按时取药服药，病情将会恶化。当局预计疫情缓和之后，医院将忙于照顾这群病患，但目前还无法确定这个群体有多大。

本地医院目前延迟一些非紧急医疗服务，以集中资源应对冠病病例的增长。未来疫情缓和后，医院可能需要数个月才能完成积压的手术。